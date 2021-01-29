بنشعبون : الإغلاق الذي صاحب “كورونا “كلف المغرب 100 مليار درهم

هبة بريس ـ الرباط

كشف محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أن المرسوم المنظم لصندوق محمد السادس للاستثمار سيعرض قريبا على مجلس الحكومة حتى تتم المصادقة عليه.

وأضاف خلال مداخلة له في ندوة نظمها الخريجون المغاربة من المدرسة العليا للتجارة بباريس أن القانون المتعلق بإنشاء الصندوق قد نشر في الجريدة الرسمية، وفي غضون أيام قليلة سيتم إصدار المرسوم الذي يحدد النظام الأساسي لهذا الصندوق، وسيبدأ مجلس إدارته في العمل.

وفي شق اخر قال بنشعبون “إن العمل بالنسخة الأولى من السجل الاجتماعي الموحد سينطلق في 2022 ”

وأكد الاخير ، أن “السجل الاجتماعي الموحد هو إصلاح هيكلي يهدف إلى إنشاء نظام محكم لدعم الطبقات الاجتماعية الهشة”

وأشار أن السجل سيؤمن قاعدة بيانات موثوقة تستند إلى معلومات واقعية تساعد على استهداف الفئات التي تحتاج للدعم بدقة.

وجدد بنشعبون التأكيد على أن الإغلاق الذي استمر في المغرب لمائة يوم كلف المغرب 100 مليار درهم من الناتج الداخلي الإجمالي (مليار درهم عن كل يوم)، وهو ما يستلزم إطلاق خطة إنعاش اقتصادي قوية وطموحة.

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