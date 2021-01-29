انطلاق عملية التلقيح ضد “كورونا” في صفوف نساء ورجال الأمن الوطني

هبة بريس – الرباط

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الجمعة، انطلاق عملية التلقيح ضد كوفيد 19 في صفوف نساء ورجال الأمن الوطني.

ونشرت المديرية على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، صورا توثق لانطلاق عملية تلقيح رجالاتها بمختلف مدن ومناطق المملكة باللقاح المضاد للفيروس.

هذا ويشار الى أن الملك محمد السادس، أعطى أمس الخميس بالقصر الملكي بفاس، انطلاقة الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس “كوفيد 19.

وطبقا للتعليمات الملكية السامية، فستكون حملة التلقيح مجانية لجميع المواطنين، وذلك لتحقيق المناعة لجميع مكونات الشعب المغربي (30 مليون، على أن يتم تلقيح حوالي 80 في المائة من السكان)، تقليص ثم القضاء على حالات الإصابة والوفيات الناتجة عن الوباء، واحتواء تفشي الفيروس، في أفق عودة تدريجية لحياة عادية.

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