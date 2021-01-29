وزارة الصحة: هذه الفئات غير معنية بتلقي لقاح كورونا

هبة بريس – الرباط

كشفت وزارة الصحة عن قائمة الفئات الغير معنية بتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا .

وذكرت الوزارة في منشور لها بحسابها الرسمي ، ان النساء الحوامل أو المرضعات، والأشخاص الذي يعانون من حساسيّة مفرطة للأدوية واللقاحات، لا يمكنهم الخضوع للتلقيح دون استشارة طبيّة قبلية.

وأضافت انه لا ينبغي اعطاء جرعة ثانية من اللقاح لدى أيّ شخص قد تيبّن انه يعاني من حساسيّة مفرطة عند أخذه الجرعة الأولى.

وتابعت الوزارة أن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 0 و18 سنة ممنوعون أيضا من تلقي اللقاح.

هذا ويشار الى أن الملك محمد السادس، أعطى أمس الخميس الانطلاقة الرسمية للحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا.

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