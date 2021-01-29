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دون سابق إخبار .. ساكنة سلا والرباط تتفاجئ بإغلاق الحمامات

منذ ساعتين
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هبة بريس – الرباط

دون سابق إخبار، تفاجئت ساكنة مدينتي الرباط وسلا، بقرار إغلاق الحمامات الشعبية والرشاشات إلى أجل غير مسمى.

واستيقظت الساكنة أمس الخميس، على إغلاق مفاجئ للحمامات دون إخبار سابق بالقرار، الذي يجهل تاريخ نهايته وسبب اتخاذه المفاجئ.

وفي هذا الصدد، كشفت إحدى مستخدمات الحمامات الشعبية بسلا، أنهم تفاجئوا بحلول ممثلي السلطات المحلية في ساعة مبكرة أمس الخميس، حيث وجهوا لهم أمرا بإغلاق الحمام الى أجل غير مسمى.

وتساءلت ذات المتحدثة، حول سبب قرار الاغلاق المفاجئ، مرجحة أن الأمر يتعلق باقدام ساكنة المدن المجاورة على السفر الى الرباط وسلا للاستحمام، ما دفع بالجهات المعنية لإغلاقها خوفا من انتشار الفيروس.

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‫2 تعليقات

  1. الحمّام البلدي هو المسؤول الاول عن اختفاء اكثر من في المئة من الغابات في المغرب. انا شخصيا اكتفي بالدوش كل مرة في البيت. واتمنى ان يتم منع الحمام البلدي في المغرب الى الابد

  2. الحمامات في الدار البيضاء مغلقة منذ الصيف فلماذا هي مفتوحة في باقي المدن، هل نحن من اخترعنا الوباء مثلا ؟

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