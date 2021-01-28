الصورة تعبيرية

الكونفدرالية : لا سكوت عن استمرار الحكومة في الإجهاز على الحقوق والحريات

منذ 52 دقيقة
1

هبة بريس ـ الرباط

استنكرت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ما وصفته بإصرار الحكومة على “تجميد” الحوار الاجتماعي المركزي والقطاعي خاصة في ظل الأوضاع الاجتماعية الحالية و تفاقم النزاعات الاجتماعية في عدة قطاعات، واستمرار توقف الأجراء عن العمل في عدة مقاولات دون أي دخل.

ونددت المقابة في بلاغ لها “استمرار تجاهل الحكومة لمطلب فتح حوار حول التحضير للانتخابات المهنية المقبلة والقوانين المؤطرة لها، وهو ما يشكل تعبيرا عن إرادة سياسية لعدم تصحيح الاختلالات ومعالجة الخروقات التي تعرفها الانتخابات بمنطق التمييز والتفاضل على مستوى تكافؤ الفرص ومعايير التمثيلية بين القطاعين العام والخاص والنزاهة في تدبير كل مراحلها”.

وأدانت النقابة، ” كل أشكال التضييق على الحريات النقابية والحق في الاحتجاج المكفول بالمواثيق الدولية والدستور والقوانين ويعبر عن تضامنه مع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بعد تعرضهم للقمع والتنكيل أثناء معركتهم النضالية”.

كما عبرت عن دعمها ومساندتها “للشغيلة الصحية التي خاضت وقفات احتجاجية على المستوى الوطني من أجل مطالبها المشروعة وشغيلة قطاع الثقافة بالدار البيضاء التي تتعرض لكل أشكال التضييق وتجميد الحوار القطاعي”.

وعبرت عن رفضها القرار “الأحادي والانفرادي بالزيادة في سقف الاقتطاعات من أجور الموظفين لفائدة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في ضرب جديد لأجور الطبقة المتوسطة”.

وأكدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل على أنها “لن تبقى مكتوفة الأيدي أمام استمرار الحكومة في الإجهاز على الحقوق والحريات النقابية وضرب المكتسبات الاجتماعية للعمال وعموم المواطنين ونقض التزاماتها اتجاه الحركة النقابية واتجاه المجتمع ومطالبه التي عبر عنها حراك 20 فبراير ولا زالت لها راهنيتها في ظل الوضع الاجتماعي الحالي

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of تطوان .. توقيف سبعة أشخاص يشتبه تورطهم في الاختطاف والاحتجاز

تطوان .. توقيف سبعة أشخاص يشتبه تورطهم في الاختطاف…

منذ 4 دقائق
Photo of النِّساءُ الحَوامِل.. قٍصَّةُ مُعاناةٍ لاتَنتهِي بإقلِيم سِيدي سلِيمَان

النِّساءُ الحَوامِل.. قٍصَّةُ مُعاناةٍ لاتَنتهِي بإقلِيم سِيدي سلِيمَان

منذ 35 دقيقة
Photo of سنة سجنا نافذا لمنجب و3 من رفاقه في قضية “المس بالسلامة الداخلية للدولة”

سنة سجنا نافذا لمنجب و3 من رفاقه في قضية…

منذ ساعتين
Photo of الرشيدية ..إحالة برلماني سابق واخرين بشبهة التزوير على النيابة العامة

الرشيدية ..إحالة برلماني سابق واخرين بشبهة التزوير على النيابة…

منذ 3 ساعات
Photo of حالات الشفاء …تسجيل 895 حالة إضافية خلال 24 ساعة الماضية

حالات الشفاء …تسجيل 895 حالة إضافية خلال 24 ساعة…

منذ 3 ساعات
Photo of تسجيل 17 حالة وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة الماضية

تسجيل 17 حالة وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة…

منذ 3 ساعات
Photo of خلال 24 ساعة…تسجيل 756 إصابة جديدة بـ”كورونا”

خلال 24 ساعة…تسجيل 756 إصابة جديدة بـ”كورونا”

منذ 3 ساعات
Photo of الملك يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كوفيد 19 بمدينة فاس

الملك يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كوفيد 19 بمدينة…

منذ 4 ساعات
Photo of أكادير.. إبتداءا من اليوم الخميس مياه الشرب لن تنقطع على الساكنة

أكادير.. إبتداءا من اليوم الخميس مياه الشرب لن تنقطع…

منذ 4 ساعات
Photo of دكاترة و قضاة يناقشون العنف ضد الأطفال و النساء خلال فترة الطوارئ

دكاترة و قضاة يناقشون العنف ضد الأطفال و النساء…

منذ 4 ساعات

تعليق واحد

  1. هذا تخريج ليس إلا. الجميع عاش و رأى ما فعلته النقابات بالشغيلة و كيف تواطأت مع حكومة بنكيران للإجهاز على حقوق المتقاعدين و على صندوق المقاصة وكيف أنهم لم يجدوا حيلة غير الغياب عن التصويت في مجلس المستشارين و كيف أنهم يقبلون الحصول على المال العام تحت تسمية الدعم و كيف أنهم يغضون الطرف عن سوء التسيير في التعاضديات. المرجو أن يكفوا عن مسرحياتهم البائسة و ينعموا بما يقتاتون به من عرق البسطاء.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق