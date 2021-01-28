شركات الطيران في السماء الإفريقية تفقد 118 مليار دولار

ع اللطيف بركة : هبة بريس

تكبدت شركات الطيران الافريقية ما قيمته 118 مليار دولار بسبب جائحة كورونا سنة 2020 وفق أخر تقرير لمنظمة الطيران المدني الدولي.

وشكل عام 2020 فترة رهيبة لشركات الطيران في القارة السمراء وفق التقرير نفسه، بعد أن سجلت السماء الأفريقية خسائر في إيرادات الركاب تتراوح من 4.7 إلى 5.9 مليار دولار مقارنة بعام 2019 ، أي -50٪ إلى -63٪ ، وفقًا لآخر التقديرات .

وأشار التقرير أن رحلات الداخلية كانت أكثر مرونة خلال مرحلة ” كوفيد 19″ . و يتوافق نطاق خسائر الإيرادات المتوقعة في النصف الأول من عام 2021 مع العديد من سيناريوهات الاسترداد التي وضعتها منظمة الطيران المدني الدولي. تأخذ هذه السيناريوهات في الاعتبار ما إذا كان الوباء تحت السيطرة أم لا ، والانتعاش الاقتصادي أو حتى تطور سعات المقاعد والوجهات التي تقدمها شركات الطيران.

وهناك توقعات أن تدعم الحكومات الأفريقية تعويض خسائر شركات الطيران الخاصة بهم”في القارة ، في عام 2021 كما في عام 2020 ، يمكن أن تُعزى أكثر من 80٪ من الخسائر إلى المسارات الدولية ، حيث أثبتت الرحلات الداخلية أنها أكثر مرونة قليلاً.

بدءًا من مستوى 115.1 مليون مسافر في القارة في عام 2019 ، فقد القطاع 78.1 مليون مسافر في الإجمالي العام الماضي وحتى 87.7 مليون مسافر إذا أخذنا في الاعتبار النمو المحتمل، رغم أن توقعات تشير أن العودة الطبيعية لشركات الطيران في عام 2024 .

وهناك آمل ضئيل ، هذا النصف الأول من السنة الجارية ، يمكن أن ينعش عائدات الرحلات الداخلية في إفريقيا من 17 إلى 47٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020. هذا التطور غير مؤكد بشكل أكبر بالنسبة للطرق الدولية (+ 5.7٪ إلى – 23.8٪ ، اعتمادًا على سيناريوهات). على الصعيد العالمي ، وفقًا لمنظمة الطيران المدني الدولي ، سيكون قطاع الطيران قد فقد 2.69 مليار مسافر في عام 2020 ، مما يولد انخفاضًا مباشرًا في النشاط بقيمة 370 مليار دولار .

يتوافق نطاق خسائر الإيرادات المتوقعة في النصف الأول من عام 2021 مع العديد من سيناريوهات الاسترداد التي وضعتها منظمة الطيران المدني الدولي. تأخذ هذه السيناريوهات في الاعتبار ما إذا كان الوباء تحت السيطرة أم لا ، والانتعاش الاقتصادي أو حتى تطور سعات المقاعد والوجهات التي تقدمها شركات الطيران.

بدءًا من مستوى 115.1 مليون مسافر في القارة في عام 2019 ، فقد القطاع 78.1 مليون مسافر في الإجمالي العام الماضي وحتى 87.7 مليون مسافر إذا أخذنا في الاعتبار النمو المحتمل.

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