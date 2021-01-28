وزارة أمزازي تشرع في إعداد مناهج الأمازيغية للدخول المدرسي القادم

هبة بريس ـ الرباط

أعلنت وزارة التربية الوطنية و التكوين المهني و التعليم العالي و البحث العلمي أنها قد شرعت في إعداد المناهج الدراسية الأمازيغية قصد تفعيلها بداية من الدخول المدرسي القادم في السلك الابتدائي.

و في هذا الصدد، أعدت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، بتعاون مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، مشروع المنهاج الدراسي الجديد للغة الأمازيغية لسلك التعليم الابتدائي.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ، أنه ستتم إحالة المشروع الجديد لهذا المنهاج على المفتشين وأساتذة مادة اللغة الأمازيغية قصد الاطلاع وإبداء الرأي فيه، في أفق إعطاء الانطلاقة لإعداد النسخ الجديدة من الكتب المدرسية للغة الأمازيغية بسلك التعليم الابتدائي، استعدادا للدخول المدرسي المقبل 2021 -2022.

و أضاف بلاغ وزارة أمزازي أنه يمكن الإطلاع على مشروع المنهاج الجديد للغة الأمازيغية الخاص بسلك التعليم الابتدائي من خلال البوابة الرسمية للوزارة السالفة الذكر.

وأشارت إلى أن الإجراء يأتي في إطار تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، والقانون الإطار رقم 51.17، المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، إضافة إلى المشروع الثامن المتعلق بتطوير النموذج البيداغوجي، وكذا استكمالا لحلقات مراجعة المنهاج الدراسي لسلك التعليم الابتدائي.

كما يأتي، وفق المصدر ذاته، تفعيلا لمخرجات الاجتماع الأخير المنعقد بين الوزارة والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، في 30 دجنبر 2020، بالرباط، برئاسة كل من وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي وعميد المعهد الملكي، والذي خصص لدراسة سبل الرفع من وتيرة تعميم تدريس اللغة الأمازيغية على الأسلاك التعليمية الثلاثة.

وتم خلال هذا الاجتماع، يضيف البلاغ، الاتفاق على تحيين منهاج اللغة الأمازيغية، وفق مقاربة تدريجية انطلاقا من الموسم الدراسي المقبل 2021 – 2022 بالنسبة للسنوات الأولى من السلك الابتدائي، كمحور أساسي من محاور تنفيذ خارطة طريق إدماج اللغة الأمازيغية في مجال التعليم.

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