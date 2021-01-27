شركة سيتي باص تعزز أسطول حافلاتها بمكناس

ع محياوي – هبة بريس

بحضور عامل عمالة مكناس والوفد المرافق له وعمدة المدينة والرئيس المدير العام لمجموعة سيتي باص ترانسبور ومنتخبي المدينة وممثلي السلطات المحلية من مختلف الأسلاك وممثلي الهئات الإعلامية والمدنية، أعطت شركة ‘سيتي باص مكناس المفوض لها تدبير مرفق النقل الحضري بمكناس، في حفل تدشيني، إعطاء الانطلاقة لجيل جديد من الحافلات مجهزة بأحدث التقنيات التكنولوجية وصديقة للبيئة، وهي الأولى من نوعها على الصعيد الوطني.

ويأتي هذا الاستثمار الضخم الذي تقوم به مجموعة سيتي باص ترانسبور في إطار سعيها المتواصل للارتقاء بجودة خدمات النقل الحضري لفائدة الساكنة بصفة عامة ومرتفقيها على وجه الخصوص، إذ شهدت مدينة مكناس مساء اليوم الثلاثاء 27 يناير الجاري حدث تعزيز شركة سيتي باص- شركة تابعة لمجموعة سيتي باص ترانسبور كشركة مواطنة مغربية لأجل الرفع من وتيرة نمو الاقتصاد الوطني وإعطاء قيمة مضافة له، إذ أنها تشغل كفاءات مهنية مئة بالمئة مغربية وتقوم بتدبير مرفق النقل الحضري بمدن وجدة ،فاس، تطوان، الجديدة، والفقيه بن صالح – لأسطولها بإدخال حافلات جديدة للنقل الحضري بمدينة مكناس.

وأوضحت شركة سيتي باص مكناس في بلاغ لها أن الحافلات الجديدة التي تم إعطاء انطلاقتها اليوم تنتمي إلى الجيل الجديد بمعايير أوروبية EURO V دولية وبمواصفات فنية بيئية وجمالية عالية الجودة وتشكل إضافة نوعية للتنقلات الحضرية بالعاصمة الإسماعيلية، سواء من حيث جمالية المظهر الخارجي والداخلي، أو من حيث التجهيزات والتقنيات المتطورة التي سوف توفرها لفائدة الساكنة. بالإضافة إلى سهولة ولوج المرتفقين إلى خدمات النقل الحضري.

وأضاف ذات البلاغ “إلى جانب ذلك سوف يتم إنشاء أكشاك جديدة موجهة لفائدة المنخرطين وخاصة الطلبة والتلاميذ، مزودة بوسائل تشغيلية تقنية وحديثة وبمظهر جمالي عالي الجودة يواكب التهيئة الحضرية التي تشهدها المدينة.

تجدر الإشارة إلى أن الجماعة مددت عقد التدبير المفوض مع شركة سيتي باص مكناس إلى غاية شتنبر 2027 ، الشيء الذي يشهد على رضا المرتفقين والثقة التي وضعتها الجماعة والسلطات المحلية في شركة سيتي باص مكناس.

هذا وقد رصدت “هبة بريس ” أراء العشرات من المواطنين والمواطنات الذين حضروا فعاليات الحفل، والتي يعبرون فيها عن ارتياحهم العميق للجهود الجبارة التي تقوم بها الشركة في سبيل الارتقاء بجودة خدمات النقل الحضري بالعاصمة الاسماعيلية ، مؤكدين ارتياحهم الشامل من الخدمات المقدمة لهم في مجال التنقلات الحضرية بواسطة حافلات سيتي باص مكناس.

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