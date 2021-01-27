سيدات مسنات يعبدن طريقا بإحدى قرى تارودانت بالمعاول ( صورة )
ع اللطيف بركة : هبة بريس
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، صور لنساء قرويات ينحدرن من أحد دواوير جماعة تيݣوݣة الجبلية بإقليم تارودانت، وهن يقمن بشق الطريق باستعمال المعاول اليدوية في مشهد يعكس قيمة المعاناة التي تعيشها هؤلاء النسوة التي حكمت عليهن الظروف الإقامة في منطقة تنعدم فيها كل ظروف العيش .
وفور تداول الصور تقاطرت تعليقات النشطاء الدين صبوا جام غضبهم على المسؤولين التي وحسب رأيهم يتفرجون على معاناة نساء بلغن من العمر عتيا ولازالوا يكابدون المشاق بشكل يومي مع العزلة التي خلقتها التضاريس الصعبة وانعدام الطرق المعبدة
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2 تعليقات
لماذا نذهب إلى تارودانت ولو أن انحدر منها، غير بعبد من الدار البيضاء هناك دوار اولاد شطان جماعة فضالات اقليم بن سليمان تعيش المآسي الفضيلة بدون طريق حيث تقطعت به السبل إبان الأمطار الطوفانية الاخيرة فلم يجدوا مسلما للتوجه إلى السوق الأسبوعي(الجمعة)
فاحجموا عنه وانتظروا التدخل من المسؤولين والمنتخبات!!فلا خبر من أحد!!!الكهرباء العمومي أثر بعد عين المهم ولكم واسع النظر .
تبارك الله عليهم، الله يعاونهم، الواحد هو اللي ينوض يخدم بدراعو، وما يتسنا والو من عند مسٶول ولا غيرو
Bravo mesdames