سيدات مسنات يعبدن طريقا بإحدى قرى تارودانت بالمعاول ( صورة )

ع اللطيف بركة : هبة بريس

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، صور لنساء قرويات ينحدرن من أحد دواوير جماعة تيݣوݣة الجبلية بإقليم تارودانت، وهن يقمن بشق الطريق باستعمال المعاول اليدوية في مشهد يعكس قيمة المعاناة التي تعيشها هؤلاء النسوة التي حكمت عليهن الظروف الإقامة في منطقة تنعدم فيها كل ظروف العيش .

وفور تداول الصور تقاطرت تعليقات النشطاء الدين صبوا جام غضبهم على المسؤولين التي وحسب رأيهم يتفرجون على معاناة نساء بلغن من العمر عتيا ولازالوا يكابدون المشاق بشكل يومي مع العزلة التي خلقتها التضاريس الصعبة وانعدام الطرق المعبدة

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