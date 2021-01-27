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“رويترز”: المغرب يتسلم نصف مليون جرعة من لقاح “سينوفارم”

منذ 11 ساعة
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هبة بريس

كشفت وكالة “رويترز” أن المغرب تسلم اليوم الأربعاء نصف مليون جرعة من لقاح شركة سينوفارم الصينية المضاد لفيروس كورونا.

وذكرت الوكالة، أن هذه ثاني شحنة لقاحات تصل المغرب بعد تسلمه مليوني جرعة من لقاح أسترا زينيكا من صنع معهد سيروم الهندي للمصل واللقاح.

هذا ويرتقب أن تشرع الجهات المختصة في حملة التلقيح ضد فيروس كورونا هذا الأسبوع، بدءا من العاملين في مجال الصحة والأمن والتعليم .

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تعليق واحد

  1. اللهم يسر لهم ولنا فيما فيه خير لهده الامة الإسلامية والشعب المغربي يقول الله تعالى” وأطيعو الله و رسوله وألي الأمر منكم”

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