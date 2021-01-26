وفاة الفنانة زهور المعمري بعد صراع طويل مع المرض

هبة بريس : القسم الفني

توفيت مساء يومه الثلاثاء 26 يناير الجاري، الممثلة القديرة زهور المعمري بعد معاناة و صراع مع المرض دام لأكثر من 8 سنوات .

و أفاد مصدر مقرب من العائلة لجريدة هبة بريس أنه سوف يتم تشييع جثمان الفقيدة زهور المعمري، غدا الأربعاء 27 يناير ، بعد صلاة الظهر، و دفنها بمقبرة الشهداء باب العلو.

وشاركت الراحلة قيد حياتها في العديد من الأعمال التلفزيونية والأفلام، حيث لعبت دور البطولة في فيلم “امرأة في دوامة الحياة”، ونالت عنه جائزة مهرجان الإذاعة والتلفزيون في تونس و كذا فيلم الحياة و الطاحونة

ما رأيك؟ المجموع 2 آراء 1 1