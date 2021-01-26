سلطات أكادير تسحب رخص ” المشروبات الكحولية” عن ملاهي بكورنيش المدينة

ع اللطيف بركة : هبة بريس

يقول المثل المشهور ” تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن” ، هذا ما وقع لعدد من ” الملاهي الليلية” المتواجدة قبالة ساحة ” بيجوان” والتي قررت اليوم الثلاثاء 26 يناير الجاري، سلطات أكادير، سحب تراخيص تقديم ” المشروبات الكحولية” وهو آخر مسمار يدق في نعش هذه ” الكباريهات” بعد تداعيات جائحة كورونا التي أوقفت نشاطها لقرابة سنة كاملة .

وكانت هذه الملاهي الليلية، قد تعرضت في وقت سابق، لانتقادات شديدة، بعد إتهامها بتقديم ” المشروبات والشيشا” لزبناءها من الطلبة وتلاميذ ” قاصرين”، كما أن طريقة إنشاءها في عهد المجلس البلدي السابق، بشكل سريع على واجهة شارع 20 غشت، كانت محط ” تساؤل، حول الطريقة التي مرت بها منح التراخيص لإقامتها وسرعة تسليمها رخص تقديم ” المشروبات الكحولية” .

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