مستشفى خريبكة يتلقى 4500 جرعة كدفعة أولى من لقاح أسترازينيكا

هبة بريس ـ خريبكة

تحت حراسة أمنية مشددة، تلقى مستشفى الحسن الثاني بخريبكة مساء اليوم الإثنين 4500 جرعة من لقاح أسترازينيكا البريطاني المضاد لفيروس كورونا المستجد، وذلك في إطار أول دفعة من حصة الإقليم، حيث تم وضعها بمستودع التبريد في انتظار انطلاق عملية التطعيم.

وقالت مصادر الجريدة ان وزارة الصحة خصصت 4500 جرعة لإقليم خريبكة، فيما حددت حصة إقليم بني ملال في 6500، بينما توصل إقليما خنيفرة والفقيه بنصالح ب4000 جرعة لكل منهما، في وقت سيتوصل إقليم أزيلال بحصته الثلاثاء 26 يناير 2021.

وذكرت مصادر الجريدة أن إقليم خريبكة سيتوصل بدفعات أخرى في الأيام القادمة، حيث ينتظر أن يستفيد أزيد من 400 ألف مواطن ومواطنة.

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