مجلس النواب يشارك في أشغال الدورة ال46 للجمعية البرلمانية للفرنكوفونية

منذ 11 دقيقة
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هبة بريس ـ الرباط

يشارك وفد برلماني من الشعبة الوطنية بمجلس النواب، برئاسة محمد التويمي بن جلون، نائب رئيس المجلس، في أشغال الدورة ال46 للجمعية البرلمانية للفرنكوفونية التي تمتد من 26 إلى 29 يناير الجاري، والتي تنظم عبر تقنية “المناظرة المرئية”.

وفي هذا الإطار تعقد، حسب بلاغ لمجلس النواب، اجتماعات شبكة النساء البرلمانيات والمكتب واللجان الدائمة والجمعية العامة للجمعية البرلمانية للفرنكوفونية، وسيتم التطرق لعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، والتي من بينها على الخصوص موضوع ” دور البرلمانات الفرنكفونية في مواجهة جائحة كوفيد-19، الآفاق المستقبلية “.

وأضاف البلاغ أن  محمد التويمي بن جلون شارك اليوم الاثنين، في اجتماع مكتب الجمعية، خصص لدراسة عدد من القضايا التنظيمية، والوضعية السياسية بالفضاء الفرنكفوني، وبرنامج التعاون البرلماني لسنة 2021، والاستماع لأنشطة اللجان خلال السنة، وغيرها من المواضيع المدرجة في جدول الأعمال.

ويتكون الوفد البرلماني من السادة يوسف غربي، عضو لجنة التنمية، وحسن بوركالن، عضو لجنة الشؤون البرلمانية، وكريم الشاوي، عضو اللجنة السياسية، ومحمد الحافظ، عضو لجنة التعليم، بالجمعية البرلمانية للفرنكوفونية.

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