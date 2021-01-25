وقفة احتجاجية للمساعدين التقنيين و الإداريين أمام الأكاديمية الجهوية فاس مكناس
هبة بريس – خالد العروسي
نظمت اللجنة الجهوية للمساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين، المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم بجهة فاس مكناس، صباح اليوم الاثنين 25 يناير الجاري، وقفة احتجاجية أمام مقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس مكناس، للمطالبة بالاستجابة للنقاط المدرجة في ملفهم المطلبي وعلى رأسها الإدماج في نظام الوظيفة العمومية.
طاقم ” هبة بريس” كان حاضرا خلال الوقفة الاحتجاجية التي عرفت ترديد العديد من الشعارات المعبرة عن مطالب هاتين الفئتين، من بينها: ” يا وزير بالي بالي…باغي حقي نمشي بحالي “، ” التقني و الإداري..المشاكيل كيعاني “، فلوسنا و قطعتوها …مبغيتيو تردوها ” .
ووفق تصريح حسين بوزكتور مساعد تقني ل ” هبة بريس ” أكد أن هذه الوقفة تأتي في إطار برنامج نضالي تصعيدي من أجل تحقيق مطالبهم المشروعة والمتمثلة في ثلاث محاور أساسية : المطالبة باسترجاع المبلغ النقدي الذي تم اقتطاعه من الخزينة و صندوق التقاعد، و المسمى بملف الاقتطاع المزدوج – المطالبة بالإدماج الفوري داخل النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية مع تمكين المساعدين التقنيين و الاداريين من كافة الحقوق التي يستفيد منها باقي نساء و رجال التعليم – و أخيرا، المطالبة بتسوية الوضعية المالية لهذه الفئة، و منحهم تعويضات مادية عن مساهمتهم في بعض المهام الأخرى .
ويأتي هذا التصعيد حسب بلاغ اللجنة الجهوية للمساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين توصلت هبة بريس بنسخة منه، احتجاجا على الأوضاع المزرية التي تعيشها هذه الفئة و على التماطل وتسويف المسؤولين في الاستجابة لمطالبهم المشروعة .
2 تعليقات
المرجو تصحيح اسم النقابة: “الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بجهة فاس مكناس ”
و اسم المساعد التقني الذي أدلى بتصريحه هو “بوسكسو”
تحية لكم..
الله يهديهم هرمنا وتضاءلت صحتنا ولازلنا نقوم بنصيب الأسد في العمل والوعود لم تخرج الى ارض الواقع ولذا نسال السيد الوزير اين وعدك الذي اقررت فيه انك ستنهي هذا العذاب لهذه الفئة قبل متم سنة 2021 ماذا تنتظر؟