سعد الدين العثماني

“البيجيدي”: ندين حملات التشهير والمس بالحياة الخاصة للأفراد والشخصيات العمومية

منذ 3 ساعات
1

هبة بريس – الرباط

عبر أعضاء المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، عن إدانتهم لحملات التشهير والمس بالحياة الخاصة للأفراد واستهداف شخصيات عمومية ومناضلين سياسيين وحقوقيين في انتهاك واضح للحريات الفردية ومس فج بحقوق الأفراد ومعطياتهم الخاصة.

وذكر الحزب في بلاغ صدر عقب أشغال مجلسه الوطني، أن هذه “الحملات تقودها بعض المواقع والجرائد وصفحات التواصل الاجتماعي التي أصبحت متخصصة في ترويج الإشاعات والأخبار الزائفة”.

وشدد الحزب على ضرورة التصدي لهذه الحملات، بقوة القانون وبتشجيع الإعلام والصحافة الحرة والمستقلة لما يشكله من تشويش على التراكمات ومسار الحقوق والحريات ببلادنا. وفق البلاغ ذاته

ما رأيك؟
المجموع 2 آراء
2

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of المدير العام للاسيسكو: المغرب نموذج في مجال الحفاظ على التقاليد

المدير العام للاسيسكو: المغرب نموذج في مجال الحفاظ على…

منذ دقيقة واحدة
Photo of “البيجيدي” يجدد تضامنه المطلق مع حامي الدين في قضية “ايت الجيد”

“البيجيدي” يجدد تضامنه المطلق مع حامي الدين في قضية…

منذ 36 دقيقة
Photo of الوافي تستعرض “البرنامج الوطني لتعبئة الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج” أمام أنظار الحكومة

الوافي تستعرض “البرنامج الوطني لتعبئة الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج”…

منذ 4 ساعات
Photo of “البيجيدي” يؤكد انخراطه الدائم وراء الملك للدفاع عن القضية الوطنية

“البيجيدي” يؤكد انخراطه الدائم وراء الملك للدفاع عن القضية…

منذ 5 ساعات
Photo of القنصل الأمريكي بالبيضاء : أتطلع أن أصبح “بيضاوي حقيقي”

القنصل الأمريكي بالبيضاء : أتطلع أن أصبح “بيضاوي حقيقي”

منذ 6 ساعات
Photo of “بيجيديون” ينسحبون من أشغال “برلمان الحزب”: وماء العينين:”للديموقراطية كلفة”

“بيجيديون” ينسحبون من أشغال “برلمان الحزب”: وماء العينين:”للديموقراطية كلفة”

منذ 19 ساعة
Photo of وزارة الاقتصاد الإسرائيلية: سنوقع اتفاقا لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي مع المغرب

وزارة الاقتصاد الإسرائيلية: سنوقع اتفاقا لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي…

منذ 20 ساعة
Photo of إدارة بايدن: ندعم اتفاقات السلام الموقعة بين اسرائيل والدول العربية

إدارة بايدن: ندعم اتفاقات السلام الموقعة بين اسرائيل والدول…

منذ 23 ساعة
Photo of رسميا.. الحكومة الإسرائيلية تصادق على اتفاق استئناف العلاقات مع المغرب

رسميا.. الحكومة الإسرائيلية تصادق على اتفاق استئناف العلاقات مع…

منذ 24 ساعة
Photo of بوريطة : المغرب مُنخرط بتعليمات ملكية في مواكبة الفرقاء الليبيين

بوريطة : المغرب مُنخرط بتعليمات ملكية في مواكبة الفرقاء…

منذ يومين

تعليق واحد

  1. بينك و بينهم العدالة اما الكلام الفارغ فلا مجال له …انتم في المسؤولية معرضون للنقد و المساءلة لا تطلبوا من الناس انزالكم منزلة الملائكة و الا الزموا منازلكم و ابتعدوا عن الشأن العام ..باراكا من عبارات مثل تشويش .استهداف.مؤامرة لم يبق لها معنى مع سفاهة السياسة….هزلت

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق