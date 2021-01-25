“البيجيدي”: ندين حملات التشهير والمس بالحياة الخاصة للأفراد والشخصيات العمومية
هبة بريس – الرباط
عبر أعضاء المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، عن إدانتهم لحملات التشهير والمس بالحياة الخاصة للأفراد واستهداف شخصيات عمومية ومناضلين سياسيين وحقوقيين في انتهاك واضح للحريات الفردية ومس فج بحقوق الأفراد ومعطياتهم الخاصة.
وذكر الحزب في بلاغ صدر عقب أشغال مجلسه الوطني، أن هذه “الحملات تقودها بعض المواقع والجرائد وصفحات التواصل الاجتماعي التي أصبحت متخصصة في ترويج الإشاعات والأخبار الزائفة”.
وشدد الحزب على ضرورة التصدي لهذه الحملات، بقوة القانون وبتشجيع الإعلام والصحافة الحرة والمستقلة لما يشكله من تشويش على التراكمات ومسار الحقوق والحريات ببلادنا. وفق البلاغ ذاته
ما رأيك؟
المجموع 2 آراء
2
0
تعليق واحد
بينك و بينهم العدالة اما الكلام الفارغ فلا مجال له …انتم في المسؤولية معرضون للنقد و المساءلة لا تطلبوا من الناس انزالكم منزلة الملائكة و الا الزموا منازلكم و ابتعدوا عن الشأن العام ..باراكا من عبارات مثل تشويش .استهداف.مؤامرة لم يبق لها معنى مع سفاهة السياسة….هزلت