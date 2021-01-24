وزير الصحة الفرنسي: قد نلجأ إلى الحجر الصحي الشامل لاحتواء الفيروس

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هبة بريس – وكالات

أعلن وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، عن إمكانية لجوء بلاده إلى تطبيق حجر صحي شامل في حال لم يظهر حظر التجول الليلي المشدد نتائج ملموسة في خفض معدل الإصابات اليومية بكورونا.

وفي حديث لصحيفة “لو باريزيان”، أوضح فيران أنه يفترض أن يتم تقييم آثار حظر التجول (من الساعة 18:00 حتى السادسة) خلال الأسبوع.

وأضاف: “إذا لم ينخفض معدل الإصابات وإذا بدأت السلالات المتحورة (من الفيروس) تنتشر في كل مكان فستقوم الحكومة باتخاذ إجراءات إضافية”.

وتابع: “هذا يسمى احتواء..إذا رأينا أن الفيروس يتقدم بقوة فسنغلق”.

وتتزامن هذه التصريحات مع دخول الإجراءات الاحترازية على حدود فرنسا حيز التنفيذ، حيث عززت البلاد التي تخضع لحظر تجول صارم قيودها على الحدود اليوم، في محاولة لتجنب مزيد من إجراءات الحجر بينما تواصل السلالة الجديدة من فيروس كورونا الانتشار في جميع أنحاء العالم.

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