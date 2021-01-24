لجنة برلمانية تحل بمقر شركة “ليديك لتحديد مسؤوليات فيضانات البيضاء

منذ 21 دقيقة
0

هبة بريس

يتوقع أن تحل لجنة برلمانية الإثنين 25 يناير الجاري، بمقر شركة “ليديك” المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء بالدار البيضاء، وذلك بعد توجيه أصابع الاتهام لها بعدما خلفته الفيضانات التي شهدتها المدينة من أضرار جسيمة.

وقررت لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، برمجة زيارة إلى شركة “ليديك” تحت إشراف أعضاء المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول المكتب الوطني للماء والكهرباء والتي تم تشكيلها سابقا للبحث في أسباب إفلاس مكتب الكهرماء.

وسبق أن طالب فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، الإثنين الماضي خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية، بإحداث لجنة لتقصي الحقائق، في ما عرفته مدينة الدار البيضاء مؤخرا من فيضانات.

وتقدم رئيس فريق البام بمجلس النواب، رشيد العبدي، بطلب لإحداث لجنة تقصي الحقائق فيما عرفته العاصمة الاقتصادية من فيضانات وانهيارات بسبب الأمطار.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الكوميدي أشرف الغربي يحصد لقب “ستاند آب” لهذه السنة

الكوميدي أشرف الغربي يحصد لقب “ستاند آب” لهذه السنة

منذ 47 دقيقة
Photo of الدار البيضاء : الحافلات الجديدة تدخل الخدمة نهاية فبراير المقبل

الدار البيضاء : الحافلات الجديدة تدخل الخدمة نهاية فبراير…

منذ ساعتين
Photo of برلماني يُـقارب الأوضاع المادية لمؤذني المساجد ويُسائل التوفيق

برلماني يُـقارب الأوضاع المادية لمؤذني المساجد ويُسائل التوفيق

منذ 3 ساعات

الاعلام الجزائري يُحول حريق بجوطية الى قصف حربي بـ…

منذ 4 ساعات
Photo of كونها من ” الجُوطيا ” …ساكنة بـأزيلال ترفض ملابس مساعدات

كونها من ” الجُوطيا ” …ساكنة بـأزيلال ترفض ملابس…

منذ 4 ساعات
Photo of مصادر: الوضع بالكركرات هادئ وطبيعي واشاعات البوليساريو لا تأثير لها

مصادر: الوضع بالكركرات هادئ وطبيعي واشاعات البوليساريو لا تأثير…

منذ 5 ساعات
Photo of “التقدم والاشتراكية” يتقدم بمُقترح قانون لمنع تزويج الطفلات

“التقدم والاشتراكية” يتقدم بمُقترح قانون لمنع تزويج الطفلات

منذ 5 ساعات
Photo of زخات مطرية وسحب منخفضة في عدد من المناطق اليوم الأحد

زخات مطرية وسحب منخفضة في عدد من المناطق اليوم…

منذ 5 ساعات
Photo of عاجل : منتدى Far-Maroc ينفي ”الهجوم الوهمي“ على معبر الكركارات

عاجل : منتدى Far-Maroc ينفي ”الهجوم الوهمي“ على معبر…

منذ 15 ساعة
Photo of وهبي في ورطة .. إستقالات جماعية تهز حزب الجرار بتارودانت

وهبي في ورطة .. إستقالات جماعية تهز حزب الجرار…

منذ 16 ساعة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق