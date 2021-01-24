لجنة برلمانية تحل بمقر شركة “ليديك لتحديد مسؤوليات فيضانات البيضاء

هبة بريس

يتوقع أن تحل لجنة برلمانية الإثنين 25 يناير الجاري، بمقر شركة “ليديك” المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء بالدار البيضاء، وذلك بعد توجيه أصابع الاتهام لها بعدما خلفته الفيضانات التي شهدتها المدينة من أضرار جسيمة.

وقررت لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، برمجة زيارة إلى شركة “ليديك” تحت إشراف أعضاء المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول المكتب الوطني للماء والكهرباء والتي تم تشكيلها سابقا للبحث في أسباب إفلاس مكتب الكهرماء.

وسبق أن طالب فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، الإثنين الماضي خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية، بإحداث لجنة لتقصي الحقائق، في ما عرفته مدينة الدار البيضاء مؤخرا من فيضانات.

وتقدم رئيس فريق البام بمجلس النواب، رشيد العبدي، بطلب لإحداث لجنة تقصي الحقائق فيما عرفته العاصمة الاقتصادية من فيضانات وانهيارات بسبب الأمطار.

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