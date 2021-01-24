الكوميدي أشرف الغربي يحصد لقب “ستاند آب” لهذه السنة
نجلاء مزيان : هبة بريس
توج الكوميدي أشرف الغربي، ممثل مدينة الدار البيضاء بلقب “ستاند آب” لسنة 2021 في نسخته الجديدة ،حيث استطاع حصد أعلى نسبة من تصويت الجمهور.
و نال أشرف الغربي إضافة إلى اللقب جائزة من البرنامج و هو مبلغ 20 مليون سنتيم، حيث كان يحلم الكوميدي السالف الذكر بتخصيصه لشراء منزل لأسرته.
و أعلنت القناة “الأولى” عبر صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” عن الفائز باللقب، حيث نشرت صورة للكوميدي الشاب أشرف الغربي مرفوقة بالتعليق التالي:” هينئا للفائز بلقب ستاند آب الموسم الخامس” .
و يشار أنه تم الإعلان ليلة أمس السبت عن الفائز في الحلقة الختامية لبرنامج “ستاند آب” من نسخته الخامسة، بحضور النجم الدوزي و لجنة التحكيم المكونة من الكوميدي، محمد الخياري والممثلة، لطيفة أحرار، والممثلة نورة الصقلي
ما رأيك؟
المجموع 12 آراء
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4 تعليقات
مبروك لهذا الشاب, لكن البرنامج منذ بدايته لم يقنع ولم يقدم أي كوميدي بمعنة الكلمة وغالبية السكيتشات تافهة وغير مضحكة ولا مقنعة.
Mabrouk alik khoya tastahal
إستهل
Barnamaj tafih