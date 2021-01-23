عاجل : منتدى Far-Maroc ينفي ”الهجوم الوهمي“ على معبر الكركارات

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هبة بريس ـ الرباط

نفت صفحة منتدى Far-Maroc، المتخصصة في نقل بعض أخبار القوات المسلحة الملكية، الحبر الذي راج قبل قليل بخصوص استهداف معبر الكركارات الحدودي بصواريخ من قبل مرتزقة البوليساريو.

وقالت الصفحة عبر تدوينة فيسبوكية :” لا وجود لأي وضع مقلق بالكركرات. بعض مختلقي البلابل من عملاء الأعداء الذين يدعون انهم مغاربة، و بعد انتشار خبر المشاريع المغربية الفرنسية التي سيتم اطلاقها بمنطقة ببر كندوز و الكركرات، حاولوا التشويش على هذه الأخبار عبر نشر أخبار مضللة عن هجوم وهمي و تدخل مغربي في التراب الموريتاني في محاولة صبيانية فاشلة لخلق فتنة بالمنطقة“.

هذا ونشر مواطن أخر شريط فيديو من قلب معبر الكركارات الحدودي نفى من خلاله صحة ما يتم الترويج له من طرف مرتزقة البوليساريو بخصوص استهداف المعبر مؤكدا أن الهدوء والاستقرار يعم المكان.

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