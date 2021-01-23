فرنسا تسجل 230 وفاة ونحو 24 ألف إصابة جديدة بكورونا

منذ 42 دقيقة
0

هبة بريس ، وكالات

أعلنت السلطات الصحية الفرنسية، اليوم السبت، تسجيل 230 وفاة و23924 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الماضية.

ويرتفع بذلك عدد الوفيات الإجمالي بكورونا إلى 72877، والإصابات إلى 3035181.

وكانت السلطات الصحية سجلت أمس الجمعة 649 وفاة و23292 إصابة بعدوى كورونا.

وانخفض عدد الأشخاص الذين يعالجون من الفيروس في وحدات العناية المركزة بمقدار 16 حالة إلى 2896، وهو أول انخفاض في أسبوعين بعد أن كان عددهم يرتفع بنحو 20 شخصا يوميا منذ منتصف يناير.

وكان رئيس الوزراء جان كاستيكس قال في وقت سابق من اليوم إن مليون شخص في فرنسا تلقوا لقاح كورونا منذ بدء حملة التطعيم.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of لقاح كورونا يطيح برئيس أركان الجيش الإسباني

لقاح كورونا يطيح برئيس أركان الجيش الإسباني

منذ 47 دقيقة
Photo of 60 دولة توغلتها السلالة البريطانية من فيروس كورونا

60 دولة توغلتها السلالة البريطانية من فيروس كورونا

منذ ساعة واحدة
Photo of الصحة العالمية: عدد المصابين بكورونا في إفريقيا يتجاوز 3.39 مليون

الصحة العالمية: عدد المصابين بكورونا في إفريقيا يتجاوز 3.39…

منذ ساعتين
Photo of إسرائيل تسجل 67 وفاة جديدة بكورونا

إسرائيل تسجل 67 وفاة جديدة بكورونا

منذ 3 ساعات
Photo of مباحثات الفرقاء الليبيين في بوزنيقة تفضي إلى اتفاق حول توزيع المناصب السيادية

مباحثات الفرقاء الليبيين في بوزنيقة تفضي إلى اتفاق حول…

منذ 3 ساعات
Photo of بريطانيا تسجل 33552 إصابة و1348 وفاة جديدة بفيروس كورونا

بريطانيا تسجل 33552 إصابة و1348 وفاة جديدة بفيروس كورونا

منذ 4 ساعات
Photo of حالات الشفاء 1041 تسجيل حالة إضافية خلال 24 ساعة الماضية

حالات الشفاء 1041 تسجيل حالة إضافية خلال 24 ساعة…

منذ 4 ساعات
Photo of تسجيل 23 حالة وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة الماضية

تسجيل 23 حالة وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة…

منذ 4 ساعات
Photo of تونس .. السلطات تغلق شارع الحبيب بورقيبة قبيل الاحتجاجات

تونس .. السلطات تغلق شارع الحبيب بورقيبة قبيل الاحتجاجات

منذ 5 ساعات
Photo of أمريكا ..186,8 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أمريكا ..186,8 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

منذ 6 ساعات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق