لقاح كورونا يطيح برئيس أركان الجيش الإسباني

منذ 3 ساعات
1

هبة بريس

قدم رئيس أركان الجيش الإسباني، الجنرال ميغيل أنخيل فيلارويا، استقالته اليوم السبت بعد أن وجهت له اتهامات بـ”تجاهل بروتوكول التطعيم ضد كورونا”، وفق ما أعلنت هيئة الأركان في بيان.

وجاء في البيان أنه “بهدف الحفاظ على صورة القوات المسلحة، قدم الجنرال فيلارويا استقالته اليوم إلى وزيرة الدفاع”، فيما أفاد مصدر في هيئة الأركان بأن وزيرة الدفاع مارغاريتا روبليس قبلت الاستقالة.

وسجلت إسبانيا 55041 وفاة و2456675 إصابة بفيروس كورونا المستجد منذ بدء انتشار العدوى في العام المنصرم.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of اليابان.. حصيلة الإصابات بكورونا تتخطى 362 ألف حالة

اليابان.. حصيلة الإصابات بكورونا تتخطى 362 ألف حالة

منذ ساعتين
Photo of مصرع 30 شخصا جراء انفجار صهريج لنقل الغاز في نيجيريا

مصرع 30 شخصا جراء انفجار صهريج لنقل الغاز في…

منذ ساعتين
Photo of تركيا..144 وفاة و5856 إصابة جديدة بكورونا

تركيا..144 وفاة و5856 إصابة جديدة بكورونا

منذ ساعتين
Photo of فرنسا تسجل 230 وفاة ونحو 24 ألف إصابة جديدة بكورونا

فرنسا تسجل 230 وفاة ونحو 24 ألف إصابة جديدة…

منذ 3 ساعات
Photo of 60 دولة توغلتها السلالة البريطانية من فيروس كورونا

60 دولة توغلتها السلالة البريطانية من فيروس كورونا

منذ 4 ساعات
Photo of الصحة العالمية: عدد المصابين بكورونا في إفريقيا يتجاوز 3.39 مليون

الصحة العالمية: عدد المصابين بكورونا في إفريقيا يتجاوز 3.39…

منذ 4 ساعات
Photo of إسرائيل تسجل 67 وفاة جديدة بكورونا

إسرائيل تسجل 67 وفاة جديدة بكورونا

منذ 6 ساعات
Photo of مباحثات الفرقاء الليبيين في بوزنيقة تفضي إلى اتفاق حول توزيع المناصب السيادية

مباحثات الفرقاء الليبيين في بوزنيقة تفضي إلى اتفاق حول…

منذ 6 ساعات
Photo of بريطانيا تسجل 33552 إصابة و1348 وفاة جديدة بفيروس كورونا

بريطانيا تسجل 33552 إصابة و1348 وفاة جديدة بفيروس كورونا

منذ 6 ساعات
Photo of حالات الشفاء 1041 تسجيل حالة إضافية خلال 24 ساعة الماضية

حالات الشفاء 1041 تسجيل حالة إضافية خلال 24 ساعة…

منذ 7 ساعات

تعليق واحد

  1. هل يحدث عندنا نفس الشيء. نسأل عن المال العام وعن الصفقات المشبوهة ومافيا العقار والصحة والتعليم والسكن. لازلنا في مأخرت الترتيب .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق