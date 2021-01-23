يوسف النصيري ”يسجل “هاتريك” ويتعلى صدارة هدافي الليغا

هبة بريس ـ رياضة

قاد الدولي المغربي يوسف النصيري فريقه اشبيلية إلى تحقيق الإنتصار على فريق قاديس بالدوري الإسباني، بتسجيل ثلاثية قادته لاحتلال صدارة ترتيب الهدافين.

وسجل النصيري هدف التقدم في الدقيقة 35، واحتاج أربع دقائق ليوقع على الهدف الثاني في مباراة قاديس.

وفي الشوط الثاني، دخل النصيري بنية توقيع هدف أخر يمكنه من اعتلاء صدارة هدافي الدوري الإسباني، وهو ما تأتى له في الدقيقة 62 من عمر المواجهة.

ومكن “الهاتريك” الدولي المغربي يوسف النصيري من اعتلاء صدارة ترتيب هدافي الدوري الإسباني برصيد 12 هدفا متفوقا على كل من الأرجنتيني ليونيل ميسي، وكذا الأوروغوياني لويس سواريز.

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