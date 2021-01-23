سلمى رشيد تعود ب “إنت الي” و تكشف:” زوجي شاركني في بعض لقطات الكليب”

منذ 10 دقائق
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نجلاء مزيان : هبة بريس

أطلقت الفنانة المغربية سلمى رشيد عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب، أول عمل لها في سنة 2021 بعنوان “إنت اللي”.

و اختارت سلمى هذه المرة أغنية عراقية تلعب من خلالها على وتر العاطفة والرومانسية، حيث شاركها في بعض لقطات الفيديو كليب زوجها.

و صادف نزول أغنية “إنت إلي” مع مناسبة ميلاد زوجها، حيث اغتنمت رشيد الفرصة لتعايده بطريقتها الخاصة عبر حسابها الرسمي في موقع انستقرام.

ونشرت سلمى صورة تجمعها بزوجها معلقة عليها :”زوجي حبيبي كل عام وانت بالف خير والله يحفظك ليا، أحبك، عيد ميلاد سعيد، ونورتيلي الكليب ياروحي، انت إلي، زوجي شاركني فبعض لقطات الكليب”

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