موجة البرد القارس.. توزيع ملابس شتوية على تلاميذ المناطق النائية باقليم افران

منذ 21 دقيقة
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ع. محياوي ـ هبة بريس

من اجل التخفيف من معانات تلاميذ المناطق الجبلية النائية باقليم افران جراء موجة البرد والصقيع التي تجتاح هده المناطق .بادرت جمعية منتدى افران للثقافة والتنمية بتنسيق مع عمالة اقليم افران والجهة, بتنظيم عملية دات طابع تضامني وأنساني اتجاه هؤلاء الأطفال ودلك من خلال توزيع ملابس شتوية جديدة وذات جودة على تلاميذ مجموعة مدارس تاسماكت التابعة للجماعة الترابية سيدي المخفي باقليم افران والتي تتميز بصعوبة الظرف الطقسية.

وقد ساهمت هده البادرة التضامنية والإنسانية من إدخال الدفئ والفرحة والابتسامة على قلوب هؤلاء الأطفال .

وللإشارة فان هده العملية ستبقى مستمرة لتشمل مدارس أخرى بالمناطق الجبلية بالاقليم حيث سيبلغ عدد المستفيدين حوالي 2000

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