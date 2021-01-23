ترامب بأول تعليق بعد مغادرة البيت الأبيض: “سنفعل شيئا ما”
هبة بريس – وكالات
في أول تصريح بعد مغادرته البيت الأبيض، لمح الرئيس السابق للولايات المتحدة الأميركية دونالد ترامب، بشأن خططه للمرحلة المقبلة من حياته.
وخلال تناوله وجبة العشاء مع أصدقائه في نادي الغولف الخاص به بويست بالم بيتش بفلوريدا، قال ترامب لصحيفة “واشنطن إكزامينر” الأميركية، ردا على سؤال حول خططه المستقبلية في عالم السياسة: “سنفعل شيئا ما.. لكن لم يحن الوقت لذلك”.
وعلى الفور، أوقف أحد مساعدي ترامب السابقين، والذي كان برفقته، المحادثة مع الصحيفة الأميركية، دون تقديم مزيد من التوضيحات.
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يدور في الكواليس ان ترامب بصدد الاعداد لحزب سياسي جديد سيكون بقوة الحزب الجمهوري والدمقراطي وسيضم جمهوريين ودمقراطيين مختلفين مع سياسات احزابهم اضافة الى لا منتمين ساخطين عن الحزبين معا…ولذلك هو قال حين كان يهم بالمغادرةخلال خطابه الاخير *سنعود باي شكل*..