ترامب بأول تعليق بعد مغادرة البيت الأبيض: “سنفعل شيئا ما”

هبة بريس – وكالات

في أول تصريح بعد مغادرته البيت الأبيض، لمح الرئيس السابق للولايات المتحدة الأميركية دونالد ترامب، بشأن خططه للمرحلة المقبلة من حياته.

وخلال تناوله وجبة العشاء مع أصدقائه في نادي الغولف الخاص به بويست بالم بيتش بفلوريدا، قال ترامب لصحيفة “واشنطن إكزامينر” الأميركية، ردا على سؤال حول خططه المستقبلية في عالم السياسة: “سنفعل شيئا ما.. لكن لم يحن الوقت لذلك”.

وعلى الفور، أوقف أحد مساعدي ترامب السابقين، والذي كان برفقته، المحادثة مع الصحيفة الأميركية، دون تقديم مزيد من التوضيحات.

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