شان 2021.. المنتخب الوطني يكتفي بالتعادل أمام رواندا والتأهل يتأجل

هبة بريس ـ رياضة

اكتفى المنتخب الوطني المحلي بتعادل أبيض (0-0) أمام رواندا، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة بملعب دي لا ريونيفيكاتيون، لحساب لقاءات الجولة الثانية من مرحلة مجموعات نهائيات كأس أفريقيا للاعبين المحليين الكاميرون 2021.

ولم ينجح المنتخب الوطني في فك شفرة دفاع المنتخب الرواندي طيلة دقائق المواجهة، وظلت النتيجة بيضاء إلى أن أطلق الحكم صافرة النهاية، ليكتفي المنتخب الوطني بنقطة وحيدة فقط تبقيه في صدارة المجموعة برصيد نقطتين، بينما حافظت رواندا على المركز الثاني برصيد نقطتين.

وأجرى الناخب الوطني حسين عموتة تغييرا وحيدا على التشكيلة الأساسية مقارنة مع التشكيلة التي دخل بها المباراة السابقة ضد الطوغو، بعدما أدخل نوفل الزرهوني، جناح الفتح الرباطي منذ البداية مكان زكرياء حدراف، جناح نهضة بركان، وحافظ على بقية العناصر التي حقق بها الفوز في أولى المباريات.

وخلال الجولة الثانية أجرى مدرب المنتخب بعض التغييرات، بدخول عبد الإله حافيظي مكان العربي ناجي ووائل السعداوي مكان نوفل الزرهوني وإسماعيل خافي مكان سفيان رحيمي، وهي تغييرات هجومية كان الهدف منها هو بلوغ شباك المنتخب الرواندي.

وكان المنتخب الوطني المحلي قد استهل مشواره في الشان بفوز أمام الطوغو بهدف دون رد، حمل توقيع اللاعب يحيى جبران من نقطة الجزاء.

وسيختتم المنتخب الوطني مرحلة المجموعات بمواجهة منتخب أوغندا يوم الثلاثاء القادم بداية من الثامنة مساء.

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