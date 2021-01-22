الفنان اللبناني رامي عياش يدافع عن الملك والمغرب ببرنامج ألماني

منذ ساعة واحدة
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نجلاء مزيان: هبة بريس

حل النجم اللبناني رامي عياش ضيفا في برنامج “للحريات” على إحدى القنوات الألمانية، حيث دافع عن الملكية المغربية وتبينها لمجموعة من القيم التي جعلتها تتبوأ مكانة مهمة على الصعيد الدولي.

و من خلال البرنامج الذي يقدمه المذيع جعفر عبد الخالق، إغتنم رامي الفرصة لتناول مجموعة من القضايا و إعطاء رأيه بكل صراحة في قضايا مجتمعية كتعدد الزوجات و زواج القاصرات …

وجاءت ردود “البوب ستار” رامي عياش، خلال برنامج “جعفر توك” على القناة الألمانية “DW” الذي عرض صورة لتدوينة الفنان اللبناني على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تشيد بالإنجازات المهمة لجلالة الملك محمد السادس، لا سيما فيما يتعلق بفصل الدين عن الدولة، مؤكدا أن الخطوات التي قطعتها المملكة المغربية تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، كانت جريئة ومهمة ومتقدمة.

وأضاف رامي عياش، أنه يقطن لفترات بالمغرب، ونصف قلبه يوجد به، ويكن احتراما كبيرا للملك محمد السادس، والإشادة بإنجازاته نابعة من يقينه بتلك الإصلاحات ومدى تأثيرها على المجتمع المغربي الذي بدوره ينعم بها.

وفي رد له عن تدوينة بثها البرنامج حول القمع الذي يتعرض له المواطنين المغاربة، بناء على تقرير لمنظمة “هيومن رايتش”، قال رامي عياش، لا يمكن الحكم على تقرير لأن أي بلد في العالم فيه تجاوزات والتي يجب أحيانا التصدي لها.

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تعليق واحد

  1. سبحان الله جيراننا قلوبهم مملوءة حسدا وحقدا والبعيدون عنا قلوبهم مملوءة محبة لنا

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