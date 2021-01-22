بعد إجرائها لعملية جراحية على وجه السرعة…فدوى طالب:”عانيت و تعذبت لكن ربي كبير”

نجلاء مزيان : هبة بريس

كشفت الفنانة الكوميدية فدوى طالب عبر حسابها الرسمي في موقع انستقرام عن إجرائها لعملية جراحية على وجه السرعة في إحدى المصحات الخاصة بمدينة الدار البيضاء.

و نشرت فدوى صورة لها من قلب المستشفى معلقة عليها:”الحمد الله قدر الله و ماشاء فعل، ربي تفكرني و مرضت الحمدالله واضطريت بسرعة كبيرة ندير عملية جراحية على (المصرانة الزايدة) لي كانت فمرحلتها الاخرة و لي هي صعيبة”.

و واصلت الفنانة المغربية:”عانيت و تعدبت ولكن ربي كبير، بغيت نشكر الناس لي تكلفو بيا و عتقوني و دارو كلشي باش نكون بخير، و دبا غادرت المستشفى و الحمد الله تعتقت. و انسانيا بغيت نشكر بزااااف الطاقم الطبي و الممرضين و الممرضات و عاملات النظافة شكرا ليكم بزاف على عملكم النبيل، و فالاخر بغيت دعواتكم ليا بالشفاء يا رب و الحمدالله و سمحو ليا “.

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