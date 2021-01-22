درك سطات يطيح بشخصين بتهمة تهريب المخدرات

محمد منفلوطي-هبة بريس

علمت هبة بريس من مصادرها، أن عناصر كوكبة الدراجات النارية المرابطة بالطريق الوطنية الرابطة بين سطات وبرشيد على مستوى السد القضائي المتمركز بسيدي العايدي تمكنت خلال الساعات الأولى من صبيحة اليوم الجمعة من توقيف سيارة خفيفة وعلى متنها كمية كبيرة من المخدرات بصندوقها الخلفي واعتقال السائق ومرافقه واخضاعها للتحقيقات للاشتباه فيها بتهريب المخدرات وترويجها.

تفاصيل العملية كما أوردتها مصادرنا، تأتي في سياق تنزيل الاجراءات والتدابير الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا التي اعتمدتها عناصر الدرك الملكي بالسرية، بما في ذلك اجراءات التأخذ من رخص التنقل الاستثنائية للمواطنين، وبعد توقيفهم للسيارة المذكورة، رصد الأمنيون تحركات مشبوهة من قبل السائق ومرافقه، مما جعلهم يخضعونها لتفتيش دقيق أسفر عن حجز كمية مهربة من مخدر الشيرا كانت مخبأة باحكام بالصندوق الخلفي.

وأضافت مصادرنا، أنه تم اعتقال المشتبه فيهما ووضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة، مع قطر السيارة، بالاضافة إلى حجز الكمية المذكورة والتحقيق في مصادرها وطريقة تهريبها خاصة وأنها قطعت مسافات طويلة.

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