“التعليم” تنفي صرف مستحقات أطر الأكاديميات ومنح متدربي مراكز التكوين

هبة بريس

نفت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، نفيا قاطعا إصدار أي بلاغ بشأن صرف مستحقات أطر الأكاديميات ومنح متدربي مراكز التكوين ابتداء من الأسبوع المقبل.

وجددت الوزارة، في بيان حقيقة على إثر تداول بلاغ صحفي مفبرك يتضمن أخبار زائفة بخصوص صرف مستحقات أطر الأكاديميات وكذا منح متدربي مراكز التكوين ابتداء من الأسبوع المقبل، التذكير على أن البلاغات الصادرة عنها يتم نشرها عبر بوابتها وصفحاتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي.

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