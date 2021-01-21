وزارة اخنوش : إطلاق 6982 مشروعا بين سنتي 2017 و2020

هبة بريس ـ الرباط

بلغ مجموع المشاريع والعمليات النوعية في مجال التنمية القروية التي تم إطلاقها خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2017 و2020 ما مجموعه 6982 مشروعا تم انتهاء أشغال 4145 منها، وذلك بغلاف مالي بلغ 27 مليار درهم، حسب ما أفادت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

وأوضحت الوزارة في بلاغ لها اليوم الخميس، أنه تم تقديم هذه الحصيلة بمناسبة اجتماعات للجنة الوطنية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية انعقدت الأسبوع الماضي، بما فيها اجتماع اللجنة الوطنية وكذا مع اللجان الجهوية الإثنتي عشر لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية لبرنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه الاجتماعات خصصت لدراسة الإنجازات المادية والمالية لبرنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية على مستوى الجهات الإثنتي عشر للمملكة برسم سنوات 2017 و2018 و2019 و2020 وكذلك لتقديم والمصادقة عل برامج العمل الجهوية لسنة 2021.

وبخصوص أهم الإنجازات المادية المتعلقة ببرامج العمل السنوية الأربعة للفترة الممتدة بين 2017 و2020 لهذا البرنامج، يضيف البلاغ، تم انتهاء أشغال البناء وإعادة التأهيل على طول 9271 كلم من الطرق والمسالك القروية وكذا مواصلة الإنجاز على طول 3074 كلم بالإضافة إلى 132 منشأة فنية،

كما يتعلق الأمر بإنجاز 2179 عملية بناء وإعادة تأهيل البنية التحتية في إطار قطاع التعليم، منها 1480 عملية تم إنهاء الأشغال بها، بالإضافة إلى انجاز 514 عملية شراء مواد ومعدات تتعلق بشكل أساسي بالنقل المدرسي والتجهيزات المدرسية ، وإنجاز 536 عملية بناء وإعادة تأهيل البنية التحتية لقطاع الصحة بما في ذلك استكمال 378 عملية منها، إضافة إلى 737 عملية شراء واقتناء سيارات إسعاف ووحدات متنقلة وتجهيز المراكز الصحية والمستوصفات بالعالم القروي.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم بهذا الخصوص أيضا إنجاز 378 منظومة للماء الصالح للشرب 207 منها تم إنهاء الأشغال بها، وكذا إنجاز 15.143 عملية ربط فردي وجماعي بشبكة الماء الصالح للشرب منها 7943 تم انهاء الاشغال بها وتوسيع الشبكة على مسافة 644 كلم.

وأبرز أنه بخصوص قطاع الكهرباء، فقد تم ربط 738 قرية بالكهرباء تم اكتمال الأشغال ب667 منها.

وفي ما يتعلق بالتمويل، فقد تم رصد 27 مليار درهم من الاعتمادات برسم السنوات الأربعة الماضية، أي ما يناهز 54 في المائة من الغلاف المالي الإجمالي لهذا البرنامج.

وفي ختام هذه الاجتماعات، تمت المصادقة على مشاريع برامج العمل المتعلقة بالسنة المالية 2021 بغلاف مالي قدره 6448 مليون درهم.

وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس أعطى انطلاقة برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي سنة 2015. وسيمتد إنجاز البرنامج على مدى سبع سنوات (2017– 2023). وهو يستهدف الجماعات الترابية الهشة وتقليص الفوارق في مجالات فك العزلة والربط بالكهرباء وبشبكة مياه الشرب وإعادة تأهيل البنية التحتية لقطاعي التعليم والصحة على صعيد 73 عمالة واقليم و1253 جماعة ترابية و24290 دوارا لفائدة 12 مليون من ساكنة الجهات الاثني عشر للمملكة.

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