أمزازي يتدخل من أجل التكفل بأستاذة مصابة بالسرطان

هبة بريس

دخلت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي على خط مرض الأستاذة رابحة الكامل، التي تزاول مهامها بمجموعة مدارس سنوال بمديرية إفران، والتي أصيبت بورم سرطاني.

وأعلنت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين فاس مكناس، أنه على إثر توصل وزير التربية الوطنية، سعيد أمزازي، بخبر الظروف الصحية الصعبة التي تمر منها رابحة الكامل، بادر إلى ربط الاتصال بمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، مما أسفر عن تكفل المؤسسة بكل المصاريف الخاصة بالتطبيب والعلاج.

وأعطى الوزير أمزازي، بحسب بلاغ صادر عن الاكاديمية المذكورة، تعليماته للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس مكناس لتتبع حالة الأستاذة عن قرب، وتسريع تسوية ملفها الإداري، حيث قامت مصالح الأكاديمية، في حينه، بربط الاتصال بالأستاذة المعنية للاطمئنان على حالتها وإبلاغها بالإجراء ات المتخذة.

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