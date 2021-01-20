بمجرد تنصيبه.. بايدن يعين قائما بأعمال وزير الخارجية

هبة بريس- وكالات

أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن، قرارا بتعيين دانيال سميث مدير معهد الخدمة الخارجية قائما بأعمال وزير الخارجية.

وذكر مسؤول في البيت الأبيض أن بايدن أصدر القرار اليوم الأربعاء، عقب تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة، بحسب “رويترز”.

ومن المتوقع أن يتولى سميث هذه المهمة بشكل مؤقت لحين موافقة مجلس الشيوخ على مرشح بايدن، أنتوني بلينكن، لمنصب وزير الخارجية.

وأدى بايدن اليمين رئيسا للولايات المتحدة اليوم، واضعا ويده على إنجيل توارثته أسرته لأكثر من قرن أمام رئيس المحكمة العليا جون روبرتس وتعهد “بالحفاظ على دستور الولايات المتحدة وحمايته”.

وانتقلت الرئاسة إلى بايدن (78 عاما)، الذي أصبح أكبر الرؤساء الأمريكيين سنا في التاريخ، خلال مراسم مصغرة في واشنطن لم تشهد القدر المعتاد من الأبهة والأجواء الاحتفالية.

جاء ذلك بسبب جائحة كورونا والمخاوف الأمنية بعد الهجوم الذي شنه أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب على مبنى الكونجرس (الكابيتول) في السادس من يناير كانون الثاني.

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