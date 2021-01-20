في الصورة : عبد المجيد تبون

الرئاسة الجزائرية: تبون يجري عملية جراحية ناجحة في ألمانيا

منذ 6 ساعات
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هبة بريس – وكالات

أعلنت الرئاسة الجزائرية، اليوم الأربعاء، عن خضوع الرئيس عبد المجيد تبون، لعملية جراحية في ألمانيا، وكانت على مستوى قدمه اليمنى والتي كللت بالنجاح.

وجاء في البيان: “أجرى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم بألمانيا، عملية جراحية على قدمه اليمنى كللت بالنجاح”، حسبما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية.

كما أفاد البيان الرئاسي بأن الرئيس عبد المجيد تبون، من المقرر أن يعود إلى أرض الوطن “خلال الأيام القادمة”.

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‫2 تعليقات

  1. هذا الموضف عند العسكر كأسلحة روسيا( لكاس )كلها معطوبة . هو يجري عملية جراحية والعسكر ينهب ويقرر وينفد بدون أخد رأي الشعب.

  2. بقي فقط أن تجرى له عملية الزائدة في ألمانيا، فأين هذا النظام الصحي الأفضل في إفريقيا ؟ وأين النيف وووو ذلك الهراء؛ المهم أن رئيس الجزائر يزور بلده من الحين للآخر ولا بأس في ذلك مادام العسكر يقومون بالواجب ويشيطنون المغرب للضحك على ذقون الجزائريين.

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