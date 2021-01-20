إلغاء دورة 2021 من المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب

هبة بريس

عقد مجلس إدارة المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب أشغاله اليوم الأربعاء 20 يناير، وذلك عبر تقنية المحادثة المصورة.

وحسب بلاغ صدر عقب الاجتماع، فقد قرر المجلس الإداري إلغاء نسخة 2021 من المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب.

و يأتي هذا القرار، يضيف ذات البلاغ، أخذا بعين الاعتبار السياق الصحي الحالي والتدابير المختلفة التي اتخذتها السلطات لاحتواء وباء كوفيد-19، بما في ذلك حظر التجمعات الكبيرة والقيود المفروضة على النقل الدولي.

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