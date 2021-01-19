اللبار للعثماني : حُكومتكم فاشلة ..ووجب عليكم تقديم الاستقالة

منذ 21 دقيقة
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هبة بريس 

هاجم عبد السلام اللبار، عن فريق الوحدة والتعادلية، الحكومة، بقوة وهو يتحدث عن سبب التأخر الحاصل في تلقيح المغاربة ضد كورونا، رغم الوعود التي قطعتها منذ دجنبر الماضي.

و خاطب اللبار رئيس الحكومة، في جلسة المستشارين، اليوم الثلاثاء، متسائلا أين المغرب من التسابق الدولى للحصول على التلقيح .

وقال اللبار  : “وعدتم المغاربة بأن التلقيح سيكون منوفرا  وصرحتم بعظمة لسانكم أن المغاربة سيكونون من العشر دول الأوائل الملقحة، واش عارفين أن 31 دولة بدات التلقيح، و7 دول أخرى ستأخذ التلقيح، يعني مصّاب نكونو من 100 الأولى”.

وشدد على أن ما يحيط التلقيح عملية يقفد الحكومة مصداقيتها، وتابع قائلا: “وزير الصحة الماثل أمامي، قال إننا سنصوم رضمان بخير، في حين المغاربة مازالوا ينتظرون تحديد تاريخ التلقيح، ماضحكوش على المغاربة، نريد مصداقية كلامكم”.

وسجل اللبار  أن  اصبح على الحكومة تقديم استقالتها، لأنها لن تف بوعودها

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