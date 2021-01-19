مستشار استقلالي يدعو إلى توأمة وزان مع مدينة إسرائيلية والحزب يتبرأ منه

هبة بريس ـ الرباط

أعلن حزب الإستقلال بوزان، تبرؤه من عضو منتخب في المجلس الجماعي لوزان ينتمي إلى الحزب دعا إلى توأمة المدينة مع مدينة إسرائيلية.

وأصدر فرع الحزب بلاغا، اعتبر فيه أن تصريح المستشار الجماعي حول التوأمة مع إحدى المدن الإسرائيلية تعد مبادرة شخصية وقرارا يخصه لوحده ولا يمت لموقف الحزب بصلة.

وأكد البلاغ، أن التصريح حصريا يلزم صاحبه ولا يلزم حزب الاستقلال بمدينة وزان، علما أن الانضباط السياسي يحتم على كل من تم انتدابه باسم الحزب لتحمل العضوية بالمجلس الجماعي يتحتم عليه قبل إدراج أية نقطة بجدول أعمال دورات المجلس بضرورة التشاور قبليا مع مؤسسات الحزب وهو ما لم يتم أبدا.

وشدد فرع حزب الاستقلال بوزان وهيئاته وهياكله على أن الحزب، غير معني بمثل هذه التصريحات والمواقف التي تعبر عن رأي أصحابها فقط ولا تهم هياكل الحزب ومؤسساته.

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