العثماني: الحالة الوبائية في بلادنا تحسنت لكن “مازال ماخرجنا من المحنة”

هبة بريس – الرباط

أفاد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن الوضعية الوبائية بالبلاد تحسنت نسبيا خلال الأيام الأخيرة.

وقارن رئيس الحكومة، خلال كلمته بمجلس المستشارين يومه الثلاثاء، بين أرقام ومؤشرات حالات الإصابة والوفاة والتعافي اليوم وقبل 4 أسابيع، مسجلا وجود تحسن ملحوظ.

وأكد العثماني على أن “هذا التحسن لا يعني أننا خرجنا من المحنة ونشفو رجلينا” وفق قوله، لكن يدفعنا الى ضرورة الالتزام بالاجراءات الوقائية وعدم التراخي أو التهاون للقضاء على الوباء.

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