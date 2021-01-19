هبة بريس تختار الفنانة ”السعدية لديب“ أحسن ممثلة لسنة 2020

نجلاء مزيان : هبة بريس

اختارت جريدة ”هبة بريس“ الإلكترونية، الفنانة المغربية السعدية لديب، كأفضل شخصية فنية لسنة 2020، لتقرر منحها لقب أفضل ممثلة مغربية لنفس السنة، بعد تألقها الكبير خلال فترة الحجر الصحي الذي تم إقراره بسبب تفشي فيروس كورونا .

و تعد السعدية لديب من الممثلات المغربيات اللواتي استطعن في وقت وجيز أن يفرضن وجودهن بقوة وتمكن في ساحة التشخيص المسرحي والسينمائي والتلفزيوني بالمغرب.

و على مدار سنوات متتالية، بصمت لديب إسمها، بعدما اسهبت في عدة أعمال فنية، لبست فيها جبة التنوع وتقمص الأدوار المركبة، كسر المرجان، ولالة منانة و غيرها … إذ أتقنت وباحترافية جميع أدوارها نظراً لعشقها وحبها للفن و بالخصوص التمثيل.

و جمعت الفنانة المتألقة لديب، بين العمل في السينما و التلفزيون، و كذا المسرح، من خلال مشاركتها في العديد من المسرحيات و قيامها بجولات شملت عدة مدن مغربية.

و يشار أنه وخلال فترة الحجر الصحي الشامل، استطاعت السعدية لديب اقتحام جميع البيوب المغربية عبر مسلسل سلمات ابو البنات، حيث لعبت في المسلسل ذاته دور الزوجة و الأم، لتنال إعجاب المغاربة الذين وجدوا فيها تلك الممثلة المغربية الفريدة والمتألقة وهو الأمر الذي دفع فريق عمل هبة بريس لمنحها لقب شخصية أفضل فنانة لسنة 2020 بالمغرب.

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