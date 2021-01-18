المغرب يعلق الرحلات مع أربع دول بسبب السلالة الجديدة لكورونا

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هبة بريس- الرباط

قررت السلطات المغربية، كإجراء وقائي، منع الطائرات والمسافرين القادمين من أستراليا والبرازيل وإيرلندا ونيوزيلندا، من الولوج إلى التراب الوطني ابتداء من 19 يناير 2021 وحتى إشعار آخر.

وعللت السلطات العمومية، أن القرار يندرج ضمن التدابير الوقائية لمنع تفشي السلالة المتحورة لفيروس كورونا.

ويشار أن وزارة الصحة أعلنت قبل قليل من يومه الإثنين 18 يناير 2021، عن تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بالسلالة المتحورة لفيروس كورونا المستجد المكتشفة مؤخرا بالمملكة المتحدة، بميناء طنجة المتوسط لدى مواطن مغربي قادم من ايرلندا على متن باخرة انطلقت من ميناء مرسيليا.

وأخبرت الوزارة أن المعني بالأمر لا تظهر عليه أية أعراض، ويوجد حاليا تحت العزل الصحي بالدار البيضاء، وتم التعامل معه ومع مخالطيه وفقا للبروتوكول الصحي الجاري به العمل في بلادنا.

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