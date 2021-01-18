الاستقلال يتبرأ من مستشار جماعي اقترح عقد اتفاقية توأمة بين وزّان ومدينة اسرائيلية

منذ 11 دقيقة
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*الصورة من الأرشيف *

هبة بريس- مكتب طنجة

تبرّأ الفرع الاقليمي لحزب الاستقلال بوزان، من تصريحات عضو بالمجلس الجماعي للمدينة، خلال الدورة الاخيرة المنعقدة بتاريخ 15 يناير الجاري، بخصوص امكانية عقد اتفاقية توأمة بين وزان واحدى المدن الاسرائيلية.

وجاء في بلاغ لمكتب فرع حزب الاستقلال بوزان، أن “تصريح المستشار الجماعي حول التوأمة مع إحدى المدن الإسرائيلية تعد مبادرة شخصية وقرارا فرديا يخصه وحده ولا يمت لموقف الحزب بصلة، ولذلك فإن التصريح حصريا يلزم صاحبه ولا يلزم حزب الاستقلال بمدينة وزان”.

وأوضح البلاغ، أن “الانضباط السياسي يحتم على كل من تم انتدابه باسم حزب الاستقلال لتحمل العضوية بالمجلس الجماعي يتحتم عليه قبل إدراج أية نقطة بجدول أعمال دورات المجلس بضرورة التشاور قبليا مع مؤسسات الحزب وهو ما لم يتم أبدا”.

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