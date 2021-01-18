برلمانية تدعو الحكومة الى حماية مغاربة العالم من نصب “مافيا العقار”

*الصورة من الأرشيف *

هبة بريس- الرباط

وجّهت لطيفة الحمود، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، سؤالا كتابيا الى الحكومة ، تدعو فيه الى حماية مغاربة العالم من عمليات النصب والاحتيال التي يتعرضون لها من قبل بعض الشركات العقارية.

ودعت النائبة البرلمانية في سؤالها الكتابي، إلى تجويد نصوص مدونة الحقوق العينية بهدف حماية أفراد الجالية المغربية من مافيا العقار، لافتة الى أن عددا من المواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج تعرضوا لعملية نصب واحتيال من طرف شركة عقارية ببلادنا، وهو ما تسبب في ضياع مدخراتهم المالية التي قاموا بتوفيرها في بلدان الغربة، قصد شراء منازل تؤويهم وأبناءهم لدى عودتهم لبلدهم الأم من أجل قضاء العطل أو الاستقرار.

وتساءلت النائبة في ذات السؤال عن الآليات المعتمدة من أجل مساعدة المواطنين ضحايا مافيا العقار قصد استرجاع أموالهم المسلوبة، مشيرة في هذا الصدد الى أن الكثير من المغاربة المقيمين بالخارج يتعرضون لعمليات النصب والاحتيال في المجال العقاري، حيث يتم الاستيلاء على أموالهم بطرق غير قانونية، كاللجوء إلى معارض عقارية مشبوهة والدعاية لإعلانات تخص مشاريع عقارية، كما تستغل العصابات المختصة في النصب والاحتيال الثغرات الموجودة في العقود المؤقتة للبيع والشراء من أجل الإيقاع بالضحايا في شباكها.

ما رأيك؟ المجموع 8 آراء 0 8