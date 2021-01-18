هبة بريس تختار شخصيات سنة 2020.. عشرة أسماء نالت الثقة و استحقت الإشادة‬

هبة بريس ـ الرباط

ودعنا سنة 2020، بذكرياتها الجميلة و السيئة كذلك، بحسناتها و نواقصها، بإيجابياتها و سلبياتها، سنة عشنا فيه تقلبات كثيرة و أحداث ستظل موشومة طويلا في ذاكرة من عايش تفاصيلها.

انقضت سنة 2020، سنة كورونا بامتياز، السنة التي تميز فيها البعض و أفل فيها نجم البعض الآخر، السنة التي جعلتنا نفتخر بمسؤولين و شخصيات بصمت على التميز و الاسثتناء في سنة الاسثتناء بامتياز، و هي ذاتها السنة التي خيبت الظن في بعضهم الآخر ممن كنا نظن أنهم في الشدائد معدنهم الأصيل سيظهر و يتجلى.

و لأننا في هبة بريس، إدارة و طاقما، صحفيا و تقنيا، آثرنا بعد نقاش عميق أن نكون إيجابيين، متفائلين ومنطقيين، قررنا اختيار عشر شخصيات تميزت خلال السنة المنصرمة و تركت بصمتها التي ستظل لصيقة بزمن كورونا.

عشر شخصيات لم نختلف في فريق عمل هبة بريس كثير بشأن هوياتها، لأن بصمة عملها ظهرت للعيان و لربما ستنال إجماعا من طرف المتتبعين للشأن المغربي بمجالاته العدة، أسماء و بإجماع نالت الموافقة على اقتراحها لتوسيمها بمداد الفخر و الاعتزاز كأفضل شخصيات سنة 2020.

البداية بأحسن وزير خلال سنة 2020، و نعتقد في هبة بريس أنه سينال الإجماع بمجرد ذكر إسمه، كيف لا و هو من نال حصة الأسد في المشهد الإعلامي المغربي نظير تدشيناته و خرجاته و تصريحاته، السيد ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

بوريطة الذي اخترناه في هبة بريس ليكون شخصية السنة في مجال أفضل وزير ساهم رفقة فريق عمله الديبلوماسي و بتعليمات و توجيهات من جلالة للملك في تحقيق انتصارات مهمة غيرت موازين القوى و رجحتها قاريا و إقليما لصالح المغرب، فاستحق من أصبح المغاربة يطلقون عليه “مول المقص شخصيا” لقب شخصية السنة في صنف أحسن وزير.

أما شخصية السنة في المجال الرياضي، فنالها و باستحقاق السيد فوزي لقجع، الرجل الذي جعل كرة القدم المغربية تعود للواجهة عالميا و قاريا و إقليميا كذلك، سواءا بدعمه الكبير للمنتخبات الوطنية بمختلف فئاتها السنة، ذكورا و إناثا، و كذا اهتمامه البالغ بتطوير البطولة الوطنية بأقسامها الاحترافية و الهواة و بطولات العصب، و كذا بالنهوض بمستوى البنية التحتية و مراكز التكوين و كل المجالات المتعلقة بكرة القدم الرياضة الأكثر شعبية بالمغرب.

و فيما يخص البرامج التنموية، اخترنا كهبة بريس تتويج برنامج مخطط المغرب الأخضر، هذا المخطط الذي أطلقه عاهل البلاد قبل سنوات و أشرفت عليه وزارة الفلاحة و الصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ، مخطط اسثتمر من خلاله المغرب في الفلاحة المستدامة و التكنولوجيات الحديثة و ترشيد مياه السقي و غيرها من المشاريع الموازية التي خلقت طفرة كبيرة في القطاع الفلاحي ببلادنا رغم التقلبات المناخية و أزمة الجفاف التي حاول مخطط المغرب الأخضر تقليص تداعياتها على كافة المتداخلين في القطاع الفلاحي بمختلف مكوناتهم و شرائحهم.

شخصية أحسن فنان لسنة 2020 عادت للمتألق محمد خيي، الذي تقمص عشرات الشخصيات في إنتاجات متنوعة كان أبرزها خلال سنة كورونا تجسيده شخصية الأب في مسلسل “سلامات أبو البنات” و الذي حقق نسب مشاهدة قياسية.

و حتى نعطي لكل ذي حق حقه، كان من المجحف تتويج الفنان الكبير محمد خيي دون الإشارة للممثلة القديرة السعدية لديب، و التي لعبت في المسلسل ذاته دور الزوجة و الأم، لتنال و بإجماع فريق عمل هبة بريس لقب شخصية أحسن فنانة لسنة 2020 بالمغرب.

و لأن هناك من تميز كذلك في سنة 2020، كان لا بد من التنويه بعمل بعض المجالس المنتخبة التي قامت بالدور المنوط بها و خاصة من خلال قربها و تفاعلها و انشغالها بهموم المواطنين، و كانت جماعة العيون من بين الأكثر تميزا و تفردا بمشاريعها التي جعلت المدينة مفخرة لكل المغاربة، لينال بذلك مجلس جماعة العيون لقب أفضل جماعة.

أما لقب أفضل مجلس جهة لسنة 2020 فناله باستحقاق مجلس جهة الشرق، و الذي بذل جهودا كبيرا خلال أزمة كورونا لدرجة اعتباره نموذجا يجب الاقتداء به من حيث التواصل و الانخراط الجاد في خدمة الوطن و المواطنين.

و بخصوص أحسن جمعية في السنة، فيمكن القول بأن هناك العشرات من الجمعيات التي بذلت جهذا تستحق الشكر و الثناء عليه، ولأن الحدث اقتضى منا اختيار جمعية واحدة فقط، كان الاختيار على جمعية الإخوة زعيتر، التي قامت بأعمال تضامنية عديدة مع بسطاء الوطن و ساهمت في نشر ثقافة العطاء و الإخاء و التضامن.

أما شخصية السنة التي برزت في مواقع التواصل الاجتماعي خلال زمن كورونا، فهناك أسماء عديدة لكن اخترنا منها شخصية جعلتنا نفخر أكثر برجل السلطة و الأمن المواطن، العربي مزوزي عميد أمن بالدائرة رقم 23 التابعة للمنطقة الأمنية ابن امسيك بالدار البيضاء، “الكوميسير با العربي” الذي سيتذكر المغاربة دموعه و هو يخاطب المواطنين للدخول لبيوتهم و احترام شروط الوقاية و التباعد، دموع انهمرت بشكل تلقائي من مواطن مسؤول قبل أن يكون مسؤولا أمنيا يشهد له الصغير قبل الكبير بحسن خلقه و تعامله الراقي و النبيل.

و ختامها مسك كما يقولون، سنة 2020 افتقدنا فيها إسما حرص خلال كل نشرة أخبار على الإجابة على تساؤلاتنا بخصوص كورونا، الراحل صلاح الدين الغماري، الوجه الإعلامي الذي أحبه المغاربة و تعلقوا به لدرجة أن جنازته و رغم ظروف كورونا سجلت معدلات حضور قياسية، رغم أنه مواطن بسيط لكن حرصه على تأدية واجبه الإعلامي و المهني بكل تجرد و نكران للذات جعلت يوم وفاته ذكرى وحدت كل المغاربة الذين صدموا لهول فاجعة الخبر، المرحوم صلاح الدين الغماري نال و إجماع لقب شخصية سنة 2020 في المجال الإعلامي.

أسماء تألقت خلال سنة 2020 و اشتغلت و قدمت الكثير و ظلت وفية لهذا الوطن و ثوابته و مقدساته، عديدة هي الأسماء التي استحقت لقب الأفضل لكن اللائحة محدودة و بالتالي فعذرا لمن لم يسعفنا المقام لذكره و التنويه به، و الأمل معقود على الجميع للدفع قدما بهذا الوطن خلف عاهل البلاد.

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