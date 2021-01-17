تفكيك معمل لصنع ماء الحياة وحجز سيارة وحجز خمسة اطنان بطرفاية

هبة بريس _ أشعبان لحبيب

علمت “هبة بريس” من مصادرها الخاصة، أن دورية تابعة لمصالح الدرك الملكي بسرية طرفاية، و بعدما كانت تقوم بحملات تمشيطية روتينية، وسط الصحراء بنفوذ جماعة الدورة الترابية، التي تبعد بحوالي 50 كيلومتر جنوب طرفاية، في إتجاه العيون حيث لاحظت وجود شخص، بمنطقة خلاء وسط الصحراء تدعى كنيدلف، كان يحاول الفرار بعد رؤيته لسيارة الدورية وبعد مطاردة هوليودية، تم توقيفه واستفساره عن سبب فراره، وبعد تفتيشيه تم العثور على لتر من مسكر ماء الحياة بحوزته، مباشرة قامت المصالح المعنية بإقتياده، إلى أحد المنازل المهجورة ليتم العثور، على حوالي خمسة اطنان من مسكر ماء الحياة، معدة للبيع وكذا معدات خاصة بتقطير المادة المحجوزة، و براميل من فئة 200 لتر وحجز سيارة.

وحسب معطيات دقيقة توفرت عليها، “هبة بريس” من جماعة الدورة أكدت، على أن القائد الاقليمي للدرك الملكي، و بتعليمات صارمة منه إلى مختلف المصالح الدركية بذات الجماعة، التي تعرف تضاريس واعرة و كثبان رملية تتعدى 3 امتار، يستعملها المهاجرين السريين للإختباء، من أجل تكثيف دورياتها الأمنية بالمنطقة مكنت مساء اليوم الأحد من تفكيك أكبر مصنع شهده إقليم طرفاية وحجز سيارة كانوا يستعملونها من أجل توزيع المسكر لطرفاية والعيون.

كما جرى حجز حوالي طنين من مادة التين المجفف، كانت معدة للتخمير داخل براميل حديدية، فضلا عن حجز معدات تستعمل في صنع المشروب الكحولي، المذكور ضمنها ثلاث طنجرات للضغط، وخمس قنينات من الحجم الكبير لغاز البوتان، وخراطيم نحاسية.

وقد وضع المشتبه فيه رهن تدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث، في انتظار إحالته على أنظار النيابة العامة المختصة بابتدائية العيون.

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