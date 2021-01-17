صفقة “شركة باركينغ”…الشٌموع تُخلط أوراق “دبشخي ” فاس

هبة بريس ـ الرباط

اوقد العشرات بفاس مساء اليوم الأحد، شموع إسقاط صفقة شركة باركينغ فاس و التي تحمل توقيع مجلس المدينة الذي يقوده حزب العدالة والتنمية.

و اتخد المتظاهرون ساحة فلورانس، مكانا للتعبير عن امتعاضهم من سياسة مجلس المدينة الذي يترأسه العمدة إدريس الأزمي

و يرى الحراس وهم الفئة المتضررة من هذه الصفقة ان الأزمي داس على مصدر رزقهم ودون مراعاة حالاتهم الاجتماعية والمعيشية.

وندد الحراس الذين شاركوا في هذه الوقفة، بسياسة التجويع الذي ينهجها الأزمي الشهير بـ ” دبشخي ” بعد تشريده للعشرات من حراس مواقف السيارات.

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