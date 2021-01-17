يملك 245 مليون دولار من عملة البتكوين لكنه نسي كلمة المرور

هبة بريس ـ وكالات

يكافح الشاب الأمريكي ستيفان توماس، من أجل الوصول إلى ثروة البتكوين التي يملكها وتبلغ قيمتها 245 مليون دولار، بعد أن نسي كلمة المرور الخاصة به. وكشفت صحيفة “تايمز”، في تقرير، أن توماس، وهو مبرمج يُقيم في وادي السيليكون، نسي كلمة المرور الخاصة به.

وقد قام بالفعل بثماني محاولات فاشلة لتمرير كلمة العبور، وبقي أمامه محاولتان أخيرتان. وإذا فشل في إدخال كلمة المرور الصحيحة، فسيفقد ملكيته للعملة الرقمية إلى الأبد.

وجاء في تقرير صحيفة تايمز، أن توماس خزّن المفاتيح في محفظة رقمية تحتوي على 7002 عملة بتكوين في محرك أقراص صلب من نوع “أيرون كي” (IronKey)، وفي عام 2011، تلقى توماس عملات البتكوين كدفعة لصنع فيديو كرتوني يشرح كيفية عمل العملة.

وحينها كانت قيمة البتكوين تبلغ 32 دولارا، وفي الوقت الراهن، تُقدّر قيمة عملة بتكوين واحدة بحوالي 35 ألف دولار.

وحسب التقرير، فإن توماس كتب كلمة المرور لجهاز “أيرون كي” الخاص به على قطعة من الورق، لكنه أضاعها، فيما يُسمح للمستخدمين بمحاولة إدخال كلمة المرور الصحيحة 10 مرات قبل إغلاق الجهاز وتشفير محتوياته. قال توماس إنه حاول استخدام كلمات المرور المفضلة لديه دون أن يحالفه الحظ، مضيفا لصحيفة تايمز، “كنت أستلقي على السرير، أفكر في كلمة المرور الصحيحة، ثم أتوجه إلى الحاسوب لمحاولة إدخال بعض كلمات المرور الجديدة. في المقابل، باءت كل محاولاتي بالفشل، وأعود خائبا مرة أخرى”.

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