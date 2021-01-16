أبو حفص مُدافعا عن “ضحية تطوان” : “من العيب معاقبة الناس على قضاء لحظات حميمية “

*الصورة تعبيرية *

هبة بريس- مكتب طنجة

علّق محمد عبد الوهاب رفيقي، الباحث في الدراسات الإسلامية، المعروف ب “أبو حفص” على قضية الشابة التي ظهرت في فيديو جنسي اثار ضجة بتطوان، والتي أُدينت بشهر حسبا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم.

وقال رفيقي في تدوينة على جداره بموقع “فيسبوك” :”من العيب والعار ف مغرب 2021 مزال الناس تعتقل من أجل قضاء لحظات حميمية ف مكان سري ومغلق، فضلا على الحكم عليها بالسجن النافذ.”

وأضاف أبوحفص :”لا يعنيني شنو دارت هاد السيدة وإن كان ذلك حلالا أو حراما، دكشي شغلها وهي حرة ف اختياراتها، ولكن المصيبة هي أننا بدل أن نحاكم المجرم الحقيقي لي وثقات فيه وسمحات ليه يصور لقطة عادية يمارسها الناس جميعا داخل إطار الزواج وخارجه، بدل محاكمة المجرم لي نشر الفيديو وتسبب للسيدة ف مأساة إنسانية حاكمنا المرأة، وكأننا مكفاناش شنو تعرضات ليه من فضيحة وشنو تعرضو ليه والديها و اسرتها بسبب هذا الفعل الإجرامي، ولا جيوش الملائكة الطاهرين لي تيسبوها ف العلن وتيتفرجو عليها ف السر، مكملين عليها بالاعتقال والمحاكمة.”

وقال رفيقي انه لايمكن لوم القضاء” لأن القاضي ف الأخير يطبق القانون، ولكن العيب والمصيبة أنو مزال عندنا قوانين تقتحم على الناس خلواتهم وتحاسبهم على ما كسبت أعضاؤهم التناسلية، العيب والمصيبة أننا نتابعو السيدة لي مضرت حد ما آذات حد، فيما المجرم الحقيقي لي نشر الفيديو لا زال حرا طليقا، بينما الفيديو يتداول عبر الواتس اب والمسنجر ويوضع على منصات البورنوغرافيا.”

وخلص أبو حفص الى القول بانه” حان الوقت للتخلص من هاد القوانين المتخلفة والتي تتعارض مع الدين نفسه لي تيحمي الحياة الخاصة، ومع كل القوانين والمواثيق الدولية التي تمنع التدخل في الحياة الخاصة للفرد، هي فرصة لنا مرة أخرى للمطالبة بإسقاط هذه القوانين الظالمة.”

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