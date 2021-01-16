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خلال 24 ساعة.. تسجيل 1240 إصابة جديدة بـ”كورونا” في المغرب

منذ 11 دقيقة
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*الصورة من الارشيف *
هبة بريس ـ الرباط
أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم السبت 16 يناير 2021  تسجيل 1240 حالة جديدة مؤكدة بـ”كورونا” خلال ال24 ساعة الماضية.
وأكدت الوزارة في نشرتها الخاصة بالحالة الوبائية إن الحصيلة الإجمالية للإصابات بوباء “كوفيد-19” على الصعيد الوطني، ارتفعت الى458865 إصابة.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

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