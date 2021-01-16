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الناظور فتح بحث قضائي لتحديد المتورطين في محاولة تهريب أزيد من طنين من المخدرات

منذ 21 دقيقة
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هبة بريس

فتحت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الاقليمية للأمن بمدينة الناظور بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة ، يوم أمس الجمعة ، وذلك لتحديد المتورطين في محاولة تهريب طنين و 380 كيلوغرام من مخدر الشيرا على متن حاويات معدنية كانت معدة للتصدير.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني ، ان مصالح الجمارك بميناء الناظور كانت قد ضبطت شحنات المخدرات المحجوزة مخبأة ضمن شحنة من الحجارة المعدنية ، بداخل تسع حاويات كانت موجهة للتصدير على متن رحلة بحرية تجارية صوب إحدى الدول الأوروبية.

وأوضح البلاغ أن الأبحاث والتحريات التي باشرتها مصالح الشرطة القضائية بالناظور بتنسيق ميداني مع الدرك الملكي بزايو ، قد مكنت من تحديد مكان المستودع المستعمل في تلفيف وإعداد شحنة المخدرات بالمنطقة القروية “أولاد ستوت” ، وذلك قبل ان تسفر إجراءات التفتيش المنجزة بداخله عن العثور على كمية إضافية من مخدر الشيرا ملفوفة بنفس الأسلوب الإجرامي.

وخلص البلاغ إلى أن فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة الناظور تواصل الأبحاث والتحريات في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة ، وذلك لتوقيف كافة المتورطين في هذه الشبكة ، ورصد جميع الامتدادات المحتملة وطنيا ودوليا لهذا النشاط الإجرامي.

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